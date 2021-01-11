В Волгоградской области предпринимательницу оштрафовали за то, что в ее магазинчике продавался набор игрушек с изображением знаменитого «мультяшного» персонажа – свинки Пеппы. Штраф присудили немаленький – более 62 тысяч рублей. Наказали бизнесвумен не за некачественный товар, и не за нарушения лицензий, гостов, санпинов и тому подобного. Наказали именно за картинку мультгероя. Как пояснили «КП-Волгоград» в областном суде, оштрафовали за нарушение авторских прав. Судебная тяжба эта длится уже три года. Еще в сентябре 2017-го в магазине города Ленинск Волгоградской области, который принадлежит волгоградке Кульшариповой , обнаружили набор игрушек «Пеппа». Компания Энтертеймент Уан ЮКей Лимитед, которой принадлежат исключительные авторские права на рисунок свинки, а также ее Мамы Свинки (Mummy Pig)» и Папы Свина (Daddy Pig)», подала иск в суд с требованием взыскать компенсацию с бизнеследи за незаконное использование картинки. В подтверждение факта нарушения, компания даже видеозапись предоставила, на которой заснят спорный набор игрушек.Три года волгоградка судилась с компанией, отстаивая свою невиновность. Но… Сегодня 11 января 2021 года суд Ленинского района постановил: взыскать с Кульшариповой в пользу компании компенсацию за нарушение авторских прав на товарные знаки в размере 20 тысяч рублей, компенсацию за нарушение исключительных авторских прав на произведения изобразительного искусства - 40 тысяч рублей, а также расходы по приобретению спорного товара - 450 рублей, почтовые расходы - 75 рублей, а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 2000 рублей.Впредь, если вы надумаете разместить картинку любимого мультгероя на торте для ребенка, или на школьной тетради, вспомните эту историю и про авторские права. Уж больно дорого они могут вам обойтись.