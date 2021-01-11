SOS: пропал 15-летний школьник. Зовут его Никита Аткасов. Проживает в рабочем поселке Городище Волгоградской области. Он ушел из дома еще 9 января 2021 года и с тех пор его никто не видел.К волгоградцам за помощью обращаются сотрудники отдела МВД России по Городищенскому району Волгоградской области: «Никита ушел гулять из дома 9 января примерно в 15.00, и пропал. Домой он больше не вернулся. Помогите найти «потеряшку!»Мальчик невысокого роста – 165 сантиметров, на вид ему 14-16 лет, среднего телосложения. Волосы у мальчишки русые, короткостриженные. Глаза голубые.В день пропажи был одет: длинная (до колен) камуфляжная куртка сине-черного цвета, темно-синие штаны, на голове – серо-черная вязанная шапка.Особые приметы: мальчик носит очки для зрения, и у него есть шрам на лбу (слева около трех сантиметров).С собой у школьника не было мобильного телефона, потому связаться с ним невозможно.- Если вам что-либо известно о его местонахождении, или вы знаете информацию о нем, просьба сообщить об этом в одну из частей полиции: ГУ МВД России по Волгоградской области (8442) 30-43-45, Отдел МВД России по Городищенскому району (84468) 3-16-02 или по номеру телефона оперативного сотрудника 8-999-744-13-79, - просят о помощи в региональном Главке.