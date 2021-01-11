В Волгоградской области дорожно-транспортное происшествие устроил житель Крыма. При этом он не сбил пешехода и не врезался в другой автомобиль. Утром 10 января в Калаче-на-Дону 30-летний мужчина за рулем «Opel Astra» на улице Октябрьской решил пойти на обгон другого автомобиля. Но маневр не удался. Крымчанин потерял контроль над машиной, ее выбросило на обочину, где иномарка влетела в опору линии электропередачи и дорожный знак. Травмы получила 31-летняя пассажирка. Ее увезли в больницу.За последние сутки тяжелых ДТП больше не было в Волгоградской области. Но без нарушений не обошлось. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области, подразделения ГИБДД за воскресенье выявили 630 нарушений правил. Снова немало волгоградцев сели за руль пьяными. Задержали 14 нетрезвых автомобилистов.