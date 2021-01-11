Закончились новогодние каникулы, жители Волгограда вышли на работу и прочувствовали все прелести утренних пробок. Лишь новогодние украшения в парках, на улицах и площадях продолжают напоминать о прошедших праздниках. И убирать их власти Волгограда пока не собираются. Новогоднее оформление города сохранится еще более недели - впереди Старый Новый год и Крещение.- Новогодние елки и инсталляции в Волгограде по традиции убирают после Крещения, - рассказали «КП-Волгоград» в администрации города.Так что елки, гирлянды, светящиеся шары, олени, снеговики и прочие светодиодные украшения будут радовать волгоградцев до 20 января. После их разберут и увезут на склад, чтобы вновь достать в декабре. А в Комсомольском саду в центре города каждый день по 14 января Дедушка Мороз ждет детвору в своей резиденции.