Утром понедельника в некоторых волгоградских СМИ появилась информация о том, что с 11 января всех учеников в школах Волгограда заставят сидеть на уроках в защитных масках. Мол, такое решение региональный Роспотребнадзор был вынужден принять, чтобы не переводить школьников вновь на дистанционное обучение. Однако новость эта оказалась фейком. В образовательных учреждениях Волгоградской области продолжают действовать все те же требования, которые были установлены еще до нового года. То есть температуру детям измерять будут, также остается обязательное разделение потоков и усиленная обработка всех помещений. Ни о каких масках на уроках для детей речи пока не идет. Детсады и школы Волгоградской области будут работать в штатном режиме.Напомним, что с сегодняшнего дня – 11 января 2021 года – в школах региона возобновляется учебный процесс.