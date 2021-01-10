На новогодних праздниках погода не радовала волгоградцев. А под занавес выходных и вовсе пошли весенние дожди. Зато первая рабочая неделя 2021 года начнется по-зимнему. Ночью и днем 11 января в Волгограде и области синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет снег, правда небольшой. Ветер подует с запада со скоростью 6-11 метров в секунду. Наконец-то и температура с плюсовой сменится на морозную. Но это приведет к гололеду на дорогах и тротуарах. Так что пешеходам и автомобилистам нужно быть внимательным.По области ближайшей ночью градусники термометров будут показывать 1-6 градусов мороза, в северных районах будет до -11. Завтра днем по югу региона 1-6 градусов ниже ноля, по северу – 5-10 со знаком «минус».В Волгограде в ночь с воскресенья на понедельник подморозит от двух до четырех градусов. Днем 11 января температура составит 1-3 градуса мороза.