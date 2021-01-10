Бюджеты районов и городских округов Волгоградской области могут получать теперь дополнительное финансирование. Причем достаточно солидное – до 16 миллионов рублей. Казна муниципалитетов будет пополняться от штрафов, предусмотренных Кодексом РФ об административных правонарушениях. С 1 января 2021 года в Волгоградской области начал действовать новый норматив отчислений в местные бюджеты от административных штрафов. Ранее поправки внес региональный парламент.Если решение о штрафах вынес мировой судья или комиссия по делам несовершеннолетних, то они в полном объеме поступают в муниципалитеты. Ранее половина от штрафов зачислялась в областной бюджет, а другие 50% - в казну муниципалитетов по месту нахождения органа или должностного лица, принявшего решение о наложении денежного взыскания, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Волгоградской областной думы.Новые поправки не распространяются на штрафы за нарушения правил дорожного движения.