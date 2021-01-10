В Волгоградской области 10 января коронавирус подтвердили у 261 жителя. 106 пациентов их этого числа проживает в Волгограде. Областной центр снова лидер неприятного рейтинга, причем с запасом. В Волжском у 37 человек выявили ковид. Также заразились жители 18 районов региона. Наибольший прирост в Городищенском – 24 новых случаев COVID-19.В Жирновском и Котовском районах коронавирусом заразились по 14 человек, 12 заболевших в Быковском. По 9 жителей получили положительные тесты в Старополтавском и Фроловском районах, 8 – в Камышинском. В Михайловском и Светлоярском районах по 6 новых случаев ковида, в Новониколаевском и Урюпинском – по 4. 2 человека подхватили вирус в Николаевском районе. В Дубовском, Еланском, Киквидзенском, Ольховском, Палласовском и Руднянском районах по 1 заболевшему жителю.За последние сутки в регионе зафиксировали единичные случаи заболевания среди детей. Коронавирус подтвердили у двух дошколят 1-6 лет, также заразились 2 подростка 15-17 лет и пятеро детей 7-14 лет. Также положительные тесты у 23 волгоградцев 18-29 лет. Зато в разы больше заболевших среди жителей региона среднего и старшего возраста. Вирус выявили у 93 человек в возрасте от 30 до 49 лет и у 81 пациента 50-64 лет. Заболели и 55 пенсионеров старше 65-ти лет.