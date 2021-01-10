В Волгоградской области 10 января коронавирус подтвердился причиной смерти у пятерых жителей. Скончались от последствий ковида две женщины и трое мужчин. Все они не сразу обратились за медицинской помощью. При госпитализации у каждого был COVID-19 с двусторонней пневмонией, рассказали «КП-Волгоград» в оперативном штабе.46-летний волгоградец попал в клиническую больницу №12 уже в тяжелом состоянии. Когда и как он заразился, медики установить не смогли. У него были проблемы с сердцем и эндокринной системой. Такие же хронические заболевания были у 62-летней жительницы Михайловки. И она также поступила уже в реанимацию местной ЦРБ.69-летний волжанин начал лечиться самостоятельно. А уже через 5 дней он оказался на больничной койке клинической больницы №4. У него были хронические заболевания сердечно-сосудистой, эндокринной и мочевыделительной систем. Через 4 дня после заболевания отправилась в поликлинику 64-летняя жительница Волжского. После обследования ее направили в городскую клиническую больницу №3. У пациентки были сахарный диабет, а также проблемы с сердцем и эндокринной системой.Хронические заболевания сердца были у 58-летнего жителя Иловлинского района. Он пошел к терапевту на шестой день после первых признаков недомогания. Осмотр показал необходимость в госпитализации. Мужчину положили в ковидный госпиталь при Волгоградском областном клиническом наркологическом диспансере.