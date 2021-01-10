На дорогах Волгоградской области аварии с пострадавшими происходят ежедневно. Не редко виновниками ДТП становятся водители в состоянии алкогольного опьянения. К сожалению, волгоградские автомобилисты не думают, что езда после застолья чревата тяжелыми последствиями. За один день 9 января инспекторы ДПС остановили на дорогах Волгоградской области 18 пьяных водителей. Часть из них согласилась пройти медицинское освидетельствование. Но многие при явных признаках опьянения отказались дышать в алкотестер или ехать в медучреждение. Кто-то и вовсе ведет себя неадекватно, а ведь их поведение записывается на видео сотрудниками полиции.Под градусом водители не думают о возможных ДТП, а также о том, что их могут задержать полицейские. За езду в состоянии алкогольного опьянения автомобилист может распрощаться с правами на срок от 1,5 до 2-х лет. Также им грозит штраф в 30 тысяч рублей, отметили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. За повторное управление машиной пьяным можно сесть в тюрьму.