Получение повторных документов и различных справок в органах ЗАГС Волгоградской области должно стать быстрее. Специалистам теперь не надо поднимать бумажный архив, чтобы найти запись, датированную несколькими десятилетиями назад. В регионе перевели 8 миллионов 935 тысяч актов гражданского состояния в электронный вид, которые были зарегистрированы с 1926 по 2018 год.- Перевод архивного фонда в полном объеме с бумажного носителя в электронный вид существенно упрощает процедуру оформления документов, а также выдачу повторных свидетельств и справок, - сообщили «КП-Волгоград» в администрации региона.Перевод архива на цифровые носители велся с 2017 года. А с 2018-го новые данные – свидетельства о рождении, заключении или расторжении брака, смерти - регистрируются в электронной системе.В этом году волгоградцы могут получать повторные свидетельства и справки по место жительства, а не по месту регистрации, как это было ранее. Также подать заявления в органы ЗАГС о выдаче повторных документов через сайт Госуслуг.