Воскресное утро 10 января для жителей одного из домов Волжского оказалось неспокойным. В пятиэтажке на проспекте имени имени Ленина случился пожар. Сообщение о возгорании на пульт диспетчеров поступило в 6.14. На место происшествия приехали пожарно-спасательные подразделения 13-й части. Оказалось, что в одной из квартир загорелись вещи на площади 3 на 4 метра. Спасателям пришлось эвакуировать несколько десятков жильцов одного подъезда пятиэтажного дома, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МЧС России по Волгоградской области.Пожарные не дали огню распространиться с вещей на всю квартиру, они за несколько минут потушили пламя. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Теперь специалисты выясняют, что стало причиной возгорания вещей в столь ранний час воскресенья.Региональный Главк МЧС напоминает, что необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности.