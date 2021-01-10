Как новый год встретишь, так и проведешь. Вряд ли жительнице Среднеахтубинского района Волгоградской области хочется, чтобы эта поговорка воплотилась в жизнь. Потому что ночь с 31 декабря на 1 января радостной для нее не вышла. Новый год она встречала в квартире в Волжском вместе со своим сожителем. Естественно, не обошлось без употребления крепких напитков. Во время застолья у них возник конфликт, который дошел до рукоприкладства. 44-летний мужчина стал бить 48-летнюю женщину по голове палкой. Ни в больницу, ни в полицию она не стала обращаться. Вместо этого женщина, как ни в чем ни бывало, ходила на работу. И все-таки через несколько дней ей стало плохо. 6 января пострадавшую положили в больницу Волгограда, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.У женщины были многочисленные травмы головы, в том числе перелом основания черепа. Медики сообщили о криминальном характере причинения вреда здоровью в полицию. Мужчину задержали. Оказалось, что житель Волжского нигде не работает, а ранее его уже судили. Рецидивиста оставили под стражей, возбудили уголовное дело. Задержанному грозит до 10 лет тюрьмы.