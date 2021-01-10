Два пешехода пострадали за минувшие сутки на дорогах Волгоградской области. При этом под колесами машин они оказались на «зебрах». В 22.00 9 января в центре города 19-летний парень за рулем «Toyota Land Cruiser Prado» поворачивал с улицы Краснознаменской налево на проспект Ленина. Ему горел зеленый свет, как и для переходящей дорогу 19-летней девушки. Но у пешехода было преимущество. Но внедорожник сбил студентку, которая получила травмы. Вдобавок, молодой автомобилист не вышел из иномарки, чтобы оказать помощь своей ровеснице. Вместо этого он удрал с маста происшествия. Однако полицейские быстро нашли лихача.По похожему сценарию случилось ДТП в Волжском. Также в вечернее время 53-летний мужчина переходил проезжую часть улицы Карбышева на «зебре». С улицы Королева поворот налево делал 58-летний «Волги», который не заметил пешехода и наехал на него. Пострадавшего увезли в больницу, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.Без участия пешеходов, но не менее тяжелая авария случилась на трассе во Фроловском районе. На дороге Р-22 «Каспий» 75-летний водитель на «Toyota Corolla» выехал на встречную полосу, где влетел лоб в лоб с «Lexus». Госпитализация потребовалась 67-летней пассажирке «Toyota».