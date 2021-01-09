Среди 264 заболевших коронавирусом на 9 января волгоградцев 35 детей, в том числе четыре младенца. Подхватили вирус и 12 представителей молодежи, но больше всего на новогодних праздниках ковид разгулялся в средней возрастной группе. В числе заразившихся сразу 92 жителя Волгоградской области от 30 до 49 лет. В лидеры по заболеваемости коронавирусом вышли Волгоград (плюс 130 человек), Волжский (плюс 30 заразившихся) и Калачевский район с 21 ковид положительным жителем за сутки. Всего же на 9 января 2021 заболевшие коронавирусом распределены по 18 городам и районам Волгоградской области.По данным оперштаба, в Камышине на сегодня 14 заболевших коронавирусом, на одного меньше в Светлоярском районе, 11 заразившихся в Чернышковском и по десять в Городищенском и Новониколаевском.В остальных районах региона заразившихся ковидом поменьше. Еланский район внес в списки пациентов еще семь человек, Котельниковский – четверых. По три заболевших в Ольховском и Фроловском, по двое – в близких к областному центру Иловлинском и Среднеахтубинском. А в Алексеевском, Дубовском, Старополтавском и Новоаннинском районах Волгоградской области на сегодня по одному инфицированному с лабораторно подтвержденным диагнозом. Лишь в одном Алексеевском районе осталось менее сотни заболевших коронавирусом.