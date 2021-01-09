На 9 января в Волгоградской области подтвердили еще 5 летальных исходов среди пациентов коронавирусных госпиталей. Среди умерших трое мужчин и две женщины из Волгограда, Камышина, Михайловки и Среднеахтубинского района. Младшему из них было 54 года, старшим – по 71 году. У всех были коронавирус, двусторонняя пневмония и заболевания сердечно-сосудистой системы.Как сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе, среди умерших от ковида еще двое волгоградцев. 71-летний мужчина, скончавшийся в областной больнице №3, вызвал скорую спустя неделю после появления симптомов заболевания. До этого лечился сам, как и 64-летняя женщина, которая умерла в волжской больнице Фишера.Такая же печальная историю и у 63-летнего жителя Среднеахтубинского района, и у 71-летней камышанки, скончавшейся в перепрофилированном под ковид наркодиспансере. А вот дату заболевания 54-летнего мужчины из Михайловки медикам установить не удалось. В ЦРБ его привезли уже в таком состоянии, что отвечать на вопросы он не мог.С начала пандемии число жертв коронавируса в Волгоградской области превысило пятьсот человек. Более двухсот из них из Волгограда.