Ситуация с коронавирусом в Волгоградской области остается напряженной. На сегодня в регионе ежедневно проводят около шести тысяч тестов. В 2021 году эти цифры увеличатся в полтора раза и превысят 9 тысяч исследований в день. Три новые межрайонные лаборатории откроют сразу в трех крупных городах области - Волжском, Михайловке и Камышине. Каждый исследовательский центр сможет проводить более 800 тестов на коронавирус в сутки и обслуживать близлежащие районы.Как сообщили «КП-Волгоград» в облздраве, на сегодня анализы на ковид методом ПЦР проводят 12 лабораторий Волгоградской области. Чтобы достичь показателя в 6 тысяч и более тестов в сутки, на их оснащение потратили около 30 миллионов рублей из областной казны. Этого хватило на 131 единицу лабораторного оборудования.Кроме того, в поликлиниках Волгоградской области использовали уже более 60 тысяч экспресс-тестов на коронавирус для первичных пациентов с признаками заболевания.