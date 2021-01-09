После морозного декабря в начале 2021 года в Волгограде и области погода совсем не радует. Последние праздничные выходные снова будут серыми: 10 января 2021 в прогнозе погоды для Волгограда значатся дождь со снегом, сильный ветер, туман и гололед. А температура воздуха продолжит переходить нулевую отметку: ночью в минус, днем в плюс.По данным Волгоградского ЦГМС, в ночь на 10 января в Волгограде ожидается облачная погода с прояснением. Ночью столбик термометра опустится до минус 2 градусов, днем поднимется до +2 по Цельсию. На дорогах сохранится гололедица. Город вновь продолжат окутывать туманы. Ощущения от прогулок у жителей будут не из приятных – временами порывы юго-западного ветра будут достигать 13 - 18 метров в секунду, а дождь будет сменяться снегом.По северу Волгоградской области ночью 10 января погода будет морозной – до минус 7 градусов, по югу температура будет около нуля. В отдельных районах пройдет снег от умеренного до сильного. Днем слегка потеплеет - до +2 градусов.Так что зимние развлечения пока волгоградцам недоступны. Снег растаял, ходить по гололеду опасно, катки растаяли. В понедельник, 11 января, сохранится такая же слякотная погода.