В новогодние праздники 2021 жители Волгограда и области смогут наблюдать сразу несколько интересных астрономических явлений. Так, в воскресенье, 10 января 2021 года, Меркурий, Юпитер и Сатурн выстроятся в треугольник. Увидеть планеты можно будет без телескопа, но только в случае, если позволит погода и небо будет ясным. В Волгоградском планетарии рассказали, когда Меркурий и Сатурн будут в соединении, при этом рассмотреть планеты можно будет при помощи бинокля.- Соединение - момент, когда два небесных тела находятся на одной координатной линии, эквивалентной земной долготе, при этом они могут находиться довольно далеко друг от друга. Немного выше и левее будет Юпитер, - сообщили в Волгоградском планетарии.Если погода будет ясной, рассмотреть треугольник из Меркурия, Юпитера и Сатурна в Волгоградской области можно будет в бинокль начиная с 16 часов 50 минут 10 января 2021 года. Продлится астрономическое явление около 20 минут.А 9 января 2021 неосвещенная часть Луны окрасится в пепельный свет. Увидеть это явление волгоградцы смогут также в случае ясной погоды в начале пятого вечера.