Смертельное ДТП произошло на астраханской трассе в Среднеахтубинском районе Волгоградской области поздним вечером 8 января. Под колесами «ВАЗ - 21144» на дороге между Средней Ахтубой и селом Заплавное погиб 47-летний мужчина. Пешеход получил многочисленные травмы, от которых скончался на месте ДТП до приезда скорой.По предварительным данным, поздним вечером 20-летний водитель легковушки направлялся на своем авто в сторону города Ленинска. Он не заметил пешехода, который стоял в темноте неподалеку от пешеходного перехода. По словам очевидцев, автомобиль зацепил мужчину и протащил его несколько метров.- Мужчина стоял на проезжей части в темной одежде и без каких-либо светоотражающих элементов на ней, - прокомментировали в региональном главке МВД.Полицейским еще предстоит выяснить все обстоятельства этого смертельного ДТП.