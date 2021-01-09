В новогодние праздники многие устраивают застолье с родными и друзьями. Без алкоголя, как правило, не обходится. А после некоторые автомобилисты все равно садятся за руль. Только за последние сутки на дорогах Волгограда и области сотрудники ГИБДД задержали 18 нетрезвых водителей. В их числе и несколько водителей такси. «Засветились» на полицейском видео в неадекватном виде представители сразу несколько популярных в Волгограде служб. Их машины увезли на эвакуаторах. При этом несколько таксистов от медицинского освидетельствования отказались.Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России, в целом на дорогах Волгоградской области за сутки 8 января гаишники зафиксировали 605 нарушителей правил дорожного движения. В четырех серьезных авариях четыре человека получили травмы, один погиб. К счастью, 18 задержанных нетрезвых водителей не успели стать виновниками ДТП.