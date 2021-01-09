ДТП с участием грузовика и фургона произошло на трассе Р-228 «Сызрань – Саратов - Волгоград» в Дубовском районе Волгоградской области утром в пятницу. Грузовик International 4300 под управлением 50-летнего водителя из Саратовской области направлялся из Волгограда в сторону Камышина. В какой-то момент мужчина не справился с управлением - погода была «нелетная». Грузовик вылетел на встречку, где столкнулся с фургоном «Пежо Боксер», за рулем которого был 26-летний водитель из Мордовии. От удара «Пежо» съехал с трассы в кювет. Автомобиль получил значительные повреждения, а находящиеся внутри него люди – травмы.Как сообщили «КП-Волгоград» в главном управлении МВД России по региону, в больницу с места аварии увезли 26-летнего пассажира фургона «Пежо Боксер».Всего за минувшие сутки на дорогах Волгограда и области произошло четыре серьезных ДТП, в которых один человек погиб, еще четверо пострадали.