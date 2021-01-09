Иномарка протаранила троллейбус №9 вечером 8 января в Ворошиловском районе Волгограда. ДТП с участием общественного транспорта произошло неподалеку от остановки «Фабрика «Царица» на улице Рабоче-Крестьянской в начале шестого вечера. По предварительным данным, 39-летний водитель за рулем «Дэу Матиз» ехал в сторону центра города и не выдержал безопасную дистанцию от остановившегося на светофоре троллейбуса. В результате столкновения «рогатого» и легковушки пострадали два человека, которые находились в иномарке.Травмы получили 39-летний водитель и 42-летний пассажир иномарки, их увезли в больницу, сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России.По информации МУП «Метроэлектротранс», пассажиры общественного транспорта не пострадали. Чтобы не нарушать график движения, на линию выпустили дополнительный троллейбус. Все пассажиры «подбитого» транспорта смогли пересесть на следующий рейс по имеющимся билетам.