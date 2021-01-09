Пожар в одной из квартир в пятиэтажке на улице КИМ Ворошиловского района Волгограда начался в пятом часу вечера 8 января. Возгорание произошло на кухне. Хозяин квартиры оставил на плите готовящийся ужин. Сначала загорелась посуда, затем огонь перекинулся на рядом стоящую тумбочку и пошел дальше по комнате. Прибывшие на место ЧП пожарные обнаружили, что кухня площадью восемь квадратных метров уже полыхает по всей площади. Спустя 14 минут после вызова пожар удалось потушить, но спасти хозяина квартиры не удалось. На пепелище спасатели обнаружили тело погибшего мужчины.- Пожарные расчеты 20-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 16.33. Причину пожара еще предстоит установить, - рассказал «КП-Волгоград» руководитель пресс-службы регионального ГУ МЧС России Дмитрий Уланов.