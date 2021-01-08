Уже восемь дней родные, близкие, полиция и волонтеры ищут 25-летнего парня из города Котово Волгоградской области. Его зовут Иван Роммель. Он исчез 1 января 2021 года. Ушел на пару часов и больше его никто не видел и не слышал.«Иван встретил новый год в своем кафе. Потом с кем-то созвонился и, сказав другу, что вернется через пару часов, ушел. Обратно он уже не вернулся. В последний раз Ивана видела на автозаправочной станции у гостиницы «Вояж» в Котово. Он был в трезвом состоянии. Помогите найти Ивана!», - пишет его сестра Ангелина.На поиски молодого человека уже бросили все силы, но пока никаких зацепок. Поэтому обращаются к волгоградцам с просьбой о помощи в розыске Ивана Роммеля.Известно, что в день пропажи он был одет в длинную (ниже колен) черную куртку, на голове - чёрная шапка (демикс), на ногах - коричневые штаны и черные кроссовки. Под курткой на нем был красно-коричневый свитерПриметы «потеряшки»: на вид 25 лет, рост – 180 сантиметров, худощавый, темно-русые, глаза серые.Особые приметы: на левой щеке имеется родинка, носит бороду. Кроме того, у него имеются залысины и татуировка на правом плече.- Просим тех, кто обладает какой либо информацией сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 (волонтеры), инфорг +7-906-167-94-44 (Наталья); 112 (экстренные службы), - гласит сообщение волонтеров из поискового отряда «Лиза Алерт Волгоград».