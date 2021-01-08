К 8 января 2021-го коронавирус опять пошел на взлет, цифры новых заболевших в Волгоградской области растут день ото дня: сегодня плюс 262 человека. Расширяется и география распространения ковида по региону: сегодня новые случаи зафиксированы в Волгограде (плюс 89 случаев), Волжском (37 новых случаев) и еще 23-х районах области. В «пятерку» антилидеров попали также Камышинский (плюс 27), Среднеахтубинский (плюс 14) и Новоаннинский (плюс 12).Напряженная остается обстановка в Суровикинском (плюс 9), Палласовском (полюс 8), а также Николаевском, Быковском, Ленинском и Калачевском районах (по 7 новых пациентов).В ковидный список также сегодня попали Светлоярский, Еланский, Руднянский, Новониколаевский, Октябрьский, Котовский, Михайловский, Чернышковский, Серафимовичский, Ольховский, Жирновский, Старополтавский, Фроловский и Урюпинский районы. Там зафиксировано от 1 до 5 новых случаев.