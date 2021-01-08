Полицейские из Новоаннинского района Волгоградской области спустя два месяца задержали похитителей, которые украли ящик с пожертвованиями из местного магазинчика. Оказалось, что это делл рук двух молодых людей, одному из которых 23 года, а второй вообще подросток – ему всего 17 лет.Эти друзья украли не просто деньги, это были средства, которые благотворительный фонд собирал на лечение больных детей.- Преступление было совершено 13 ноября 2020 года. По рассказам продавщицы, которая и сообщила в полицию о краже, ящик с пожертвованиями украли примерно в период с 21.20 до 21.40, - уточняют в региональном Главке.Сегодня воришек задержали. Известно, что 25-летний подозреваемый нигде не работает и уже был судим за кражу. Его 17-летний приятель тоже не раз попадал в поле зрения полиции и состоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.- Оба подозреваемых уже сознались в содеянном. Они рассказали, что потратили 12 тысяч рублей пожертвований на личные нужды, - добавляют в волгоградском Главке. - Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».