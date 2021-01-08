Число умерших от коронавируса в Волгоградской области приближается к полтысячи. К 8 января в летальном списке 497 волгоградцев. Сегодня в региональном штабе подтвердили смерть еще троих пациентов – двух женщин и мужчины. Все они умерли более месяца назад, но сегодня (после судмедэкспертизы, подтвердившей смерть от COVID-19) их внесли в официальный список.Попала в него и 54-летняя женщина из Камышина. Она не сразу обратилась за медпопощью, а лишь спустя 4 дня, когда стало совсем плохо. У нее было больное сердце и оно не выдержало последствий ковида.82-летняя жительница Волжского вообще поступила в больницу на «скорой» с инсультом, а при обследовании оказалось, что у нее еще и коронавирус, и уже двухсторонняя пневмония. Спасти ее не удалось.Не помогло лечение и 51-летнему житель Среднеахтубинского района. Он пришел в больницу спустя неделю с начала заболевания, его в срочном порядке госпитализировали в «Среднеахтубинскую ЦРБ», но было уже поздно. Медики уже не в силах были ему помочь.