У «ВАЗа» четырнадцатой модели смят перед, а от «семерки» осталась лишь груда металла на обочине – таковы последствия ДТП, которое произошло в Рождество – 7 января – под Волгоградом. Жуткая авария случилась днем (примерно в 11.15) в Суровикинском районе Волгоградской области на трассе «Волгоград – Каменск-Шахтинский». Как уточнили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, виновником аварии стал 20-летний водитель «ВАЗ 211440».- По предварительной информации молодой водитель пошел на рикованный обгон и выехал на полосу встречного движения, - добавляют в региональном Главке.На беду навстречу в этот момент ехал 46-летний водитель за рулем «ВАЗ-21074». Он попытался избежать столкновения, но скорости были слишком высоки. От удара «семерку» отбросило в кювет. Ее водителя в тяжелом состоянии с многочисленными травмами увезли в больницу.