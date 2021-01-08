Футболисты «Ротора» пока наслаждаются новогодними каникулами, но уже скоро им предстоит много работы. Впереди сборы: восстанавливать форму и формировать команду сине-голубые будут в Турции. Первый тренировочный сбор пройдет с 15 января по 26 января в турецком Белеке.- 14 января команда соберется в Москве, где игроки пройдут углубленное медобследование, а после отправятся в Белек. Там «Ротор» проведет два контрольных матча. Первая игра в 2021-м году состоится 21 января, соперником выступит польский «Заглембе» из Любина. Второй матч запланирован на 26 января, противостоять подопечным Александра Хацкевича будет словенский футбольный клуб «Мура», - сообщают «КП-Волгоград» в пресс-службе «Ротора».Второй тренировочный сбор пройдет у сине-голубых с 30 января по 11 февраля, а заключительный этап подготовки пройдет с 15 по 24 февраля. Где команда будет восстанавливать силы, пока не уточняют. Известно лишь, что перед стартом РПЛ «Ротор» планирует съездить в Саранск на выездную игру против «Тамбова».