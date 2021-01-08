Погода в новом – 2021-м году - в Волгоградской области не радует: снега нет, зато грязь, слякоть, туман, а на дорогах местами жуткая гололедица. Вот и сегодня, 8 января, зима преподнесет очередной сюрприз в виде мороси и снега с дождем. В МЧС по региону уже выдали предупреждение о грядущей непогоде с призывом к волгоградцам поберечь себя и окружающих, не совершать рискованных маневров на дорогах и следовать правилам.- 8 января в отдельных районах Волгоградской области ожидаются туман, гололедно-изморозевые явления, а местами и мокрый снег с дождем. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду, но местами порывы будут достигать 15-18 метров в секунду. На дорогах гололедица, - цитируют в региональном МЧС волгоградских синоптиков.При этом морозов пока в области не ждут. Столбик термометра только в северных районах местами опустится до минус 7 градусов, а в среднем по области ночью +3...-2 градуса, днем -1...+4 градуса (кое-где даже поднимется до +8º). В Волгограде льет дождь, а температура днем 8 января +2...+4º.