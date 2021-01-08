После нового года в сводках волгоградского МЧС почти ежедневно появляются сообщения о сгоревших автомобилях: «сгорела иномарка», «огнем уничтожены две машины» и так далее. Даже ночью на Рождество произошло такое ЧП. Причем, как выяснилось, «Ниссан Атлас», припаркованный у дома по улице Хорошева, вспыхнул не сам, его подпалили.Как установили оперативники угрозыска отдела полиции Дзержинского района Волгограда, иномарку подожгли из мести.- О том, что это был умышленный поджог, установил пожаротехник Экспертно-криминалистического Центра Главка. А уже на следующий день оперативники нашли и поджигателя. Им оказался 38-летний ранее судимый волгоградец, - сообщают в ГУ МВД по Волгоградской области.Пироманом оказался пасынок владельца «Ниссана». Мужчина таким образом решил отомстить отчиму за прошлые обиды. Как вы понимаете, решился он на этот шаг, будучи в состоянии алкогольного опьянения.- Задержанный уже во всем признался. Следователи уже завели уголовное дело по факту умышленного повреждения имущества. Подозреваемого арестовали, - уточняют в региональном Главке.