В прошлом – 2020 – году сотрудники регионального Госжилнадзора добились аннулирования семи лицензии управляющих домами компаний. Поясняют, отстранили их от работы из-за того, что они не смогли обеспечить качественное и полноценное предоставление услуг по управлению МКД.При этом, для сравнения, в 2019-м в Волгоградской области лицензий лишили 63 управляющих компании. Говорят, число «нарушителей» снизилось благодаря упорной работе по наведению порядка в сфере ЖКХ.- На данный момент в Волгоградской области действуют 244 лицензии на управление многоквартирными домами. При этом только в 2020-м в регионе было выдано 29 новых разрешительных документов, - уточняют в администрации региона.Отметим, что Волгоградская области стала одним из первых регионов, где в России стали лишать лицензий недобросовестные управляющие компании и фирмы-«пустышки». За эти годы лицензии аннулировали уже 139-ти волгоградским УК.