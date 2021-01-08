В первые дни нового года соцсети стали полнится жалобами волгоградцев на огромные очереди в поликлиниках. Мол, никакой социальной дистанции не соблюдается, приема врача дождаться невозможно… В подтверждение этих слов горожане выкладывали фотографии с переполненными людьми больничными коридорами и очередями. 7 января начальник волгоградского комитета здравоохранения Анатолий Себелев решил лично наведаться в поликлиники, чтобы оценить суть проблемы. Побывал сразу в нескольких поликлиниках. В частности, заехал в поликлинику № 28 Дзержинского района (где скопилась очередь желающих сделать прививку от коронавируса), в ее филиал микрорайоне Жилгородок (бывшую поликлинику № 18), также облздрав заглянул в филиал поликлиники №3 на улице Новороссийской (бывшая поликлиника № 12) и в поликлинику №5 Кировского района.- Проверили работу регистратур, колл-центра, прививочные центры (где сейчас вакцинируют от COVID-19), центры амбулаторной диагностики лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. По результатам были даны поручения увеличить число врачей-специалистов, чтобы разгрузить возросший поток пациентов, - отчитываются в облздраве.И призывают волгоградцев максимально соблюдать меры профилактики распространения вирусных инфекций и по возможности провести оставшиеся дни каникул в кругу семьи.