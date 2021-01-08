Дождь, снег, туман, слякоть – в такую погоду водителям следует быть предельно аккуратными на дорогах, но, к сожалению, не все следуют этому негласному правилу, как результат – аварии. Только за минувшие сутки, 7 января, в Волгоградской области было зафиксировано пять крупных аварий с пострадавшими, в числе которых оказался и младенец. Девочка, которой всего полгода, попала в больницу с травмами после ДТП в Новоаннинском районе. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в ГУ МВД по региону.- Случилось это на трассе «Каспий» примерно в 12.50. 39-летний водитель на «Киа Серато» ехал из Волгограда в сторону Москвы и решился на рискованный обгон. Но выехав на встречную полосу, водитель увидел едущую в лоб машину и попытался вернуться на свою полосу движения, чтобы избежать столкновения. Однако, иномарка зацепила правую обочину и потеряла управление. Машину боком вынесло на «встречку», где в нее на полном ходу врезалась «Киа Рио», за рулем которой был 25-летний мужчина. В результате аварии телесные повреждения получила полугодовалая девочка из «Киа Серато». Ее спасло только удерживающее детское кресло. Но в больницу ее все равно пришлось госпитализировать, - рассказывают подробности случившегося в региональном Главке.