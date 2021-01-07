7 января 2021 года оперативный штаб Волгоградской области сообщил еще о 5 летальных случаях, зарегистрированных в регионе. К сожалению, COVID-19 не щадит никого – ни молодых, ни пожилых.В Михайловке от ковида скончался 32-летний молодой человек, у которого был сахарный диабет. Не пощадил опасный вирус 58-летнего мужчину из Камышина. Его лечили в ЦРБ, но спасти не смогли. А вот 59-летнего камышанина перевезли в ГБУЗ «ГБ № 1», но из-за длительного самолечение и осложнений он умер. В Клетском районе пытались спасти зараженную женщину 60 лет. Ее госпитализировали в ГУЗ «КБСМП № 7» уже с поражением легких. Самолечением занималась 75-летняя пенсионерка из Средней Ахтубы. Вызвала врачей лишь на шестые сутки, но было поздно.- Несмотря на оказываемую медицинскую помощь, пациенты скончались от осложнений, вызванных вирусным заболеванием, - прокомментировали «КП-Волгоград» в оперштабе.