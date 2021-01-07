Коронавирус продолжает распространяться по территории Волгоградской области. Не осталось ни одного района, где не было бы заболевших. 7 января 2021 года оперативный штаб сообщил о 258 новых случаях инфицирования. По уже сложившейся традиции, в лидерах – Волгоград, где 87 зараженных, и Волжский – 37 новых пациентов.Среди муниципальных районов явные вспышки в Старополтавском (плюс 20), Камышине (плюс 19 случаев), Светлоярском районе (еще 14 заболевших). В Калачевском и Чернышсковском районах по 8 новых случаев. В списке Палласовский район, где 7 заболевших, в Новониколаевском и Суровикинском по 6 зараженных. В остальных районах (Быковском, Еланском, Ленинском, Николаевском, Среднеахтубинском, Жирновском, Киквидзенском, Ольховском, Фроловском, Дубовском, Котельниковском, Котовском, Нехаевском, Урюпинском, Руднянском и Серафимовичском) от 1 до 5 случаев.Волгоградцам напоминают о масочном и перчаточном режиме в общественных местах. Праздники лучше отмечать дома в кругу семьи.