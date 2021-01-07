Все православные жители Волгоградской области с 6 на 7 января отмечали один из самых важнейших праздников - Рождество Христово Божественные литургии собрали тысячи верующих по всему региону, а в Казанском кафедральном соборе ее возглавил митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор. Накануне он записал для верующих видеообращение с теплыми словами и пожеланиями:- Дорогие волгоградцы! Позвольте от полноты искреннего сердца всех Вас в эти светлые, святые, праздничные дни с Рождеством Господа нашего Иисуса Христа. Позвольте пожелать Вам мира, благоденствия и радости, - подчеркнул он.В эту ночь в соборе царила праздничная атмосфера, звучали песнопения в исполнении кафедрального хора.- По запричастном стихе настоятель собора протоиерей Алексий Кузнецов зачитал Рождественское послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Перед иконой Рождества Христова прозвучали тропарь и кондак Рождества Христова и величание Празднику, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Волгоградской Епархии.