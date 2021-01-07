В рамках нацпроекта «Демография» почти 16 тысяч многодетных семей из Волгоградской области получают дополнительные выплаты на третьего и последующего ребенка в размере 8360 рублей. Правда, для пособия необходимо соблюсти условия. И главное из них – иметь среднедушевой доход гораздо ниже прожиточного минимума. А также дата рождения детей должна исчисляться от 2012 года.- У нас порядка 29,5 тысячи многодетных семей. Им предусмотрены также родительский капитал при рождении третьего ребенка, ежемесячная выплата на оплату коммуналки, ежеквартальная выплата на каждого ребенка и ежегодная денежная выплата на детей школьного возраста, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.Напомним, что за первенца в Волгоградской области молодые мамы до 24 лет получают более 50 тысяч рублей. Такую возможность получили и роженицы более старшего возраста при условии, что первому ребенку меньше трех лет и семья имеет низкий доход.