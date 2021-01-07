Зима в Волгоградской области хоть и не снежная, но осадки выпадают практически регулярно. Поэтому дорожники работают каждый день в зависимости от ситуации на магистралях. Так, лишь за минувшие сутки спецмашины обработали дороги Волгограда, высыпав 500 тонн песко-соляной смеси.- В ближайшие часы в областном центре ожидается повышение температуры воздуха до +3. Синоптики прогнозируют 7 января небольшой снег. В случае ухудшения погодных условий и резких перепад температур службы готовы вывести на устранение последствий непогоды необходимый арсенал техники, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе городской администрации.Во дворах же обязаны убирать сотрудники ТСЖ или УК. Это также важно, ведь гололедица на внутриквартальной дороге может спровоцировать аварию или падение. Если коммунальщики не выполняют своих обязательств, стоит пожаловаться на них в жилищную инспекцию.