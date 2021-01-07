Примерно в обед 7 января на улице Краснознаменской в Центральном районе Волгограда произошла очередная коммунальная авария. Очередная, потому что и перед Новым годом, да и 31 декабря 2020-го у жителей Краснооктябрьского района также в кранах было пусто. Вряд ли волгоградцы успели запастись водой впрок – никто не ожидал ЧП. Поэтому жителям многоэтажек остается только ждать, когда специалисты починят прохудившуюся трубу, чтобы к вечеру успеть приготовить праздничный ужин, да и целом не сидеть в праздники без жизненно важной жидкости.- Произошло технологическое нарушение на трубопроводе диаметром 200 миллиметров. Рабочие бригады уже на месте, работают в полную силу и обещают к вечеру устранить коммунальную аварию, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе «Концессий».\\"КП-Волгоград\\" следит за развитием событий.