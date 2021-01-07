Около шести вечера 6 января в одну из больниц Волгограда госпитализировали 45-летнюю женщину, которая получила серьезные травмы в результате аварии. Как уже известно, тем вечером автоледи за рулем «Хонда Аккорд» ехала со сторону поселка Веселая Балка в сторону Красноармейского района. Но не доехала.У дома №291 по улице Лазоревая она находилась в третьем ряду и внезапно потеряла управление над машиной. Возможно, дорога была плохая, а, может, сама женщина допустила ошибку - это выяснят инспекторы. В итоге иномарку занесло в сторону – прямо в «ВАЗ», который ехал попутно. Закончилось все еще хуже: машины вылетели с проезжей части.- Оба водителя совершили наезд на дерево. В результате ДТП водитель автомашины «Хонда Аккорд» с травмами госпитализирована, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.