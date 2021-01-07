Сразу два школьника пострадали в ДТП на трассах Волгоградской области 6 января. Первая авария произошла в Ленинском районе на автодороге «Волгоград – Астрахань» около пяти вечера. 40-летняя водитель «Лады» превысила скорость и потеряла управление над транспортным средством, в итоге съехав в кювет. В ее салоне в этот момент находился 13-летний пассажир. Даже ремень безопасности не уберег юношу от травм.- Несовершеннолетний получил телесные повреждения и был доставлен в больницу, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.Во втором происшествии пострадала 15-летняя школьница-пешеход из Камышинского района. Она шла по дороге Советской в селе Саломатино и попала под колеса «ВАЗа». Ее отвезли в травмпункт. Отметим, что в эти дежурные сутки инспекторы ГИБДД зафиксировали 568 нарушителей правил дорожного движения, также поймали 14 водителей, которые сели за руль в нетрезвом виде.