ЧП произошло около пяти часов утра 7 января в Советском районе Волгограда. Видимо, кто-то из горожан решил отметить праздник на улице или бросил непотушенную сигарету на детской площадке по улице Калининградской. В итоге деревянные конструкции горок и каруселей для детишек вспыхнули. Очевидцы сообщили о случившемся на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы.- Пожарные расчеты 4-ой пожарно-спасательной части ликвидировали горение спустя четверть часа. Погибших и пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем неизвестных лиц, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.Спасатели напоминают об элементарном соблюдении правил пожарной безопасности, особенно в праздничные дни, когда одни пользуются обогревателями, а другие балуются петардами. В случае пожара звонить по телефону «101».