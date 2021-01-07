Зима – особенно тяжелое время для братьев наших меньших, и не только бездомных. Домашних, оказывается, тоже бросают. Особенно бессердечно и безжалостно это выглядит на дачах: сезон закончился, люди уехали, а питомец так и остался «зимовать». Так в январе этого года волонтеры приюта «Лисена» обнаружили совершенно истощенную охотничью собаку, запертую на территории участка без еды и воды.- Получив видео голодной породистой собаки, одиноко воющей на пустых дачах, праздновать новый год, честно, я не смогла. И все эти дни мы пытались поймать собаку, - прокомментировала волонтер Наталья Миндрина, основатель фонда.Общими усилиями удалось посадить питомца в клетку и отвезти в клинику. Но необходимо длительное лечение. Вся информация о том, как каждый лично может помочь приюту, в группе ВКонтакте.