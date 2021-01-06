Трое волжан, пострадавших в коммунальной аварии в Волжском, еще находятся в больнице. Один из них в тяжелом состоянии, за его жизнь до сих пор борются медики.«К сожалению, один мужчина - Анатолий Лимаренко, который получил 65% ожогов тела, попав в яму с кипятком, скончался в больнице. На сегодняшний день в реанимации в тяжелом состоянии остается еще один пострадавший. Еще два пациента в состоянии средней степени тяжести находятся в стационаре ожогового отделения 25-й больницы Волгограда», - об этом сообщили в мэрии Волжского.Мэр Волжского Игорь Воронин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим.На аварийном участке – на перекрестке улиц Оломоуцкой и Мира - идут ремонтные работы. Подачу горячей воды и отопления восстановили, движение по дороге открыли.- Кроме того, дорожным службам необходимо будет восстановить и около 200 метров тротуара. Работы по ликвидации последствий аварии продолжаются, - уточняют в мэрии города-спутника.