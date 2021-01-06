В Волгоградской области новый – 2021 – год начался с коммунальных аварий. Сначала без воды в канун праздника остались несколько микрорайонов в Волгограде, затем 3 января рванула теплотрасса в Волжском (один человек погиб и трое в больнице), потом порыв трубы водоснабжения произошел по улице Гейне в Дзержинском районе областного центра. Сегодня, 6 января, волгоградцы зафиксировали еще несколько порывов – в поселке Аэропорт не выдержала труба с горячей водой, на бульваре Победы фонтан кипятка забил у детского садика… Волгоградцы уже изобилуют шутками на этот счет в социальных сетях.«Сезон горячих источников открыт!», «О, тепленькая пошла.. можно прям на улице раков варить», «Прорывы обещанные уже сбываются?», «Это уже прям флешмоб какой-то», «А это уже прорыв или еще рывок?», Прорывной Волгоград!», - иронизируют волгоградцы.Вот только коммунальщикам в эти дни не до смеха и иронии. У аварийных служб горячая пора.