Новый год начался в Волжском с коммунальных аварий. Старые теплотрассы не выдерживают нагрузку (хотя и мороза в регионе еще нет). Не успели волжане отойти от коммунального ЧП на перекрестке улиц Оломоуцкой и Мира, как мэрия Волжского объявила о новом отключении отопления. На этот раз рванула труба в новой части города. Чтобы ее отремонтировать коммунальщикам придется временно перекрыть подачу тепла в несколько образовательных учреждений города. Как сообщает пресс-служба мэрии Волжского, 10 и 11 января без отопления останутся детский сад №2 в 28-м микрорайоне, детский сад №3 в микрорайоне №32а и корпус школы №37 в 27-м микрорайоне.- Отключение подачи тепла связано с ремонтными работами на теплотрассе, - уточняют в администрации Волжского.Жителей этих микрорайонов предупреждают, что в указанные дни – 10 и 11 января – не будут работать данные детсады и школа.- Отметим, что полного отключения отопления и горячего водоснабжения в жилых домах не планируется. В процессе ремонтных работ температура горячей воды будет понижаться по графику. При этом в вечернее и ночное время обеспечение домов теплом и водой будет осуществляться в полном объёме, - добавляют в мэрии города-спутника.Напомним, что из-за порыва теплотрассы в Волжском кипяток хлынул на улицы города: один человек погиб, еще трое в больнице.