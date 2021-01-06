К 6 января 2021 года в лидеры по числу заболевших коронавирусом в Волгоградской области кроме областного центра (где добавилось 93 заболевших) «выбился» Старополтавский район. Там зафиксирована большая вспышка ковида – положительный диагноз получили сразу 23 жителя. Для сравнения в Волжском и Камышинском районах – по 17 заболевших. Такие данные «КП-Волгоград» предоставили в региональном оперштабе.Много жителей сегодня получили диагноз COVID-19 и в Калачевском районе – 15 человек. В Котовском – плюс 14, в Иловлинском – плюс 13, в Ленинском – плюс 12, в Клетском – плюс 10 ковидных пациентов.Коронавирусные больные также выявлены еще в 10 районах Волгоградской области: в Котельниковском, Михайловском, Среднеахтубинском, Быковском, Руднянском, Светлоярском, Еланском, Городищенском, Николаевском и Дубовском. Там от 1 до 9 новых заболевших.Пожилых пациентов зато стало меньше – всего 37 новых заболевших.