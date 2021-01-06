2021 год только начался, а на пожарах в Волгоградской области уже погибли 4 человека и 1 травмирован. Такую не радужную статистику сегодня, 6 января, озвучил на пресс-конференции заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Волгоградской области полковник внутренней службы Олег Степаненко. Хотя, говорит, если сравнивать с аналогичным периодом 2020-го, то в прошлом году было на 5 смертельных случаев больше.Всего с начала 2021-го в регионе зафиксировано уже 57 пожаров (за аналогичный период прошлого года – 75). Почти 90% - это пожары в домах частного сектора, в большей степени – в СНТ.- При этом немалая доля - возгорания в банях. С начала года произошло уже 7 таких пожаров. А если принять во внимание 30 и 31 декабря, то цифра будет более впечатляющая – 11, - отметил Олег Степаненко.В связи с чем в ГУ МЧС по региону в очередной раз призвали волгоградцев привести бани в надлежащее противопожарное состояние. Волгоградские спасатели проводят профилактическую работу даже в праздничные дни, но раз призывают жителей региона соблюдать элементарные правила пожарной безопасности. Помните, что пожар легче предупредить, чем потушить!